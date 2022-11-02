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Миронова может пропустить начало сезона-2022/23

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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил, что Светлана Миронова пропустит начало сезона.
Миронова может пропустить начало сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, начало сезона пропустим. Пока она не приступала к развивающим тренировкам. Света сейчас дома и тренируется на сниженных объёмах», — цитирует Истомина «Матч ТВ».

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России.

Ранее в сборной России отреагировали на пропуск Кристиной Резцовой сезона из-за беременности.

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