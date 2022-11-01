Джокович прокомментировал победу над Кресси во втором круге турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Я мог сделать то, что у меня получается лучше всего, а именно просто быть уверенным. В целом я очень доволен тем, как себя чувствовал и как играл», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Джокович обыграл американца Максима Кресси со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В третьем круге Джокович встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).

«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).