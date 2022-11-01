Джокович прокомментировал победу над Кресси во втором круге турнира в Париже
- globallookpress.com
- © IMAGO/HMB Media/Antonio Borga
«Я мог сделать то, что у меня получается лучше всего, а именно просто быть уверенным. В целом я очень доволен тем, как себя чувствовал и как играл», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Джокович обыграл американца Максима Кресси со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В третьем круге Джокович встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).
«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.
Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).