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ЦСКА в гостях обыграл «Ак Барс» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

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ЦСКА в гостях взял верх над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в гостях обыграл «Ак Барс» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45-я) и Максим Мамин (57-я). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий (20-я) и Илья Сафонов (53-я).

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в Западной конференции. «Ак Барс» с 24 очками располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Бырыс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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