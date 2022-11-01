ЦСКА в гостях обыграл «Ак Барс» и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

ЦСКА в гостях взял верх над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45-я) и Максим Мамин (57-я). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий (20-я) и Илья Сафонов (53-я).

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в Западной конференции. «Ак Барс» с 24 очками располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Бырыс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).