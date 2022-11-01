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«Барыс» обыграл «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

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«Бырыс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» обыграл «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © cmannphoto

Встреча проходила на «Барыс Арене» в Астане и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Джереми Бракко (8-я минута), Линден Вей (57-я) и Кирилл Савицкий (59-я). У «Сибири» отличился Вячеслав Основин (33-я).

«Барыс» с 25 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Сибирь» с 30 очками располагается на четвёртой строчке в таблице.

Ранее в КХЛ назвали условия для включения «Лады» в состав лиги.

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