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Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории «Торпедо» в КХЛ

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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории нижегородского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории «Торпедо» в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой на девятой секунде игры регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Таким образом, нападающий установил рекорд клуба. Кручинин превзошёл достижение, установленное экс-форвардом нижегородцев Павлом Брендлом (00:11) 30 октября 2008 года.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.

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