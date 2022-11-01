Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории «Торпедо» в КХЛ
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31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой на девятой секунде игры регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
Таким образом, нападающий установил рекорд клуба. Кручинин превзошёл достижение, установленное экс-форвардом нижегородцев Павлом Брендлом (00:11) 30 октября 2008 года.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.