Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории «Торпедо» в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин стал автором самого быстрого гола в истории нижегородского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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