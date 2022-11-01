НБА рассчитывает выручить минимум $1 млрд за показ матчей в интернете

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) хочет продать права на трансляцию матчей в интернете.

Как сообщает Front Office Sports, за стриминговые права на трансляцию матчей НБА поборются компании Amazon и Apple.

По информации источника, торги начнутся с отметки $1 млрд за сезон.

Отмечается, что в ходе предстоящих переговоров о долгосрочном телевизионном контракте НБА рассчитывает на общую сумму $50—75 млрд.

Напомним, что текущая девятилетняя сделка на $24 млрд с ESPN и Turner Sports рассчитана до 2025 года.

Ранее сообщалось, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс девятый год подряд становится самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes.