НБА рассчитывает выручить минимум $1 млрд за показ матчей в интернете
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Как сообщает Front Office Sports, за стриминговые права на трансляцию матчей НБА поборются компании Amazon и Apple.
По информации источника, торги начнутся с отметки $1 млрд за сезон.
Отмечается, что в ходе предстоящих переговоров о долгосрочном телевизионном контракте НБА рассчитывает на общую сумму $50—75 млрд.
Напомним, что текущая девятилетняя сделка на $24 млрд с ESPN и Turner Sports рассчитана до 2025 года.
Ранее сообщалось, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс девятый год подряд становится самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes.