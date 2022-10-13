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Леброн Джеймс девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes

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Форвард «Лейкерс» девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии Forbes.
Леброн Джеймс девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте Forbes, общий доход 37-летнего американца в 2022 году составит 124,5 миллиона долларов. 44,5 миллиона составит зарплата Джеймса в НБА, еще 80 миллионов форвард получит от рекламы и других проектов за пределами площадки.

Второе место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (95,1 млн). На третьей строчке располагается форвард «Бруклина» Кевин Дюрант (88). Четвёртый — форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (86,5).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году по версии Forbes:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 124,5 миллиона долларов (44,5 — на площадке; 80,0 — за пределами площадки);

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 95,1 (48,1; 47,0);

3. Кевин Дюрант («Бруклин») — 88,0 (43,0; 45,0);

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 86,5 (42,5; 44,0);

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — 82,1 (47,1; 35,0);

6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 60,6 (40,6; 20,0);

7. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 60,5 (42,5; 18,0);

8. Джеймс Харден («Филадельфия») — 53,0 (33,0; 20,0);

9. Пол Джордж («Клипперс») – 51,0 (42,5; 8,5);

10. Джимми Батлер («Майами») — 49,7 (37,7; 12,0).

Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.

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