Леброн Джеймс девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes

Форвард «Лейкерс» девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии Forbes.

Как сообщается на сайте Forbes, общий доход 37-летнего американца в 2022 году составит 124,5 миллиона долларов. 44,5 миллиона составит зарплата Джеймса в НБА, еще 80 миллионов форвард получит от рекламы и других проектов за пределами площадки.

Второе место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (95,1 млн). На третьей строчке располагается форвард «Бруклина» Кевин Дюрант (88). Четвёртый — форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (86,5).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году по версии Forbes:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 124,5 миллиона долларов (44,5 — на площадке; 80,0 — за пределами площадки);

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 95,1 (48,1; 47,0);

3. Кевин Дюрант («Бруклин») — 88,0 (43,0; 45,0);

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 86,5 (42,5; 44,0);

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — 82,1 (47,1; 35,0);

6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 60,6 (40,6; 20,0);

7. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 60,5 (42,5; 18,0);

8. Джеймс Харден («Филадельфия») — 53,0 (33,0; 20,0);

9. Пол Джордж («Клипперс») – 51,0 (42,5; 8,5);

10. Джимми Батлер («Майами») — 49,7 (37,7; 12,0).



Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.