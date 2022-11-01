Путин: отечественная школа дзюдо уверенно продолжает свои победные традиции

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов и поклонников единоборств с 50-летием Федерации дзюдо России (ФДР).

«Ваша авторитетная общественная организация многое делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в России, чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил заслуги ФДР в создании условий для системного, стабильного развития дзюдо. По его словам, такая деятельность представляет собой значимый вклад в достижение общенациональной задачи по повышению качества и продолжительности жизни россиян.

Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.