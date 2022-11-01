В «Оренбурге» заявили, что Сычевой не перейдёт зимой в топ-клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе из клуба нападающего Владимира Сычевого.

«Никакой топ-клуб не будет включаться в борьбу за Сычевого по итогам полугода. Никто к нам не обращался», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее форвард «Оренбурга» Марин рассказал, что хочет забивать больше в РПЛ.