Форвард «Оренбурга» Марин рассказал, что хочет забивать больше в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин сообщил, что хочет улучшить свою результативность в чемпионате России.

«Я усердно работаю на тренировках и стараюсь проявить себя в матчах. Голы делают счастливее любого футболиста, я хочу забивать больше. На кого обратил внимание из РПЛ? Малком, Вендел, Промес — это те игроки, которые впечатлили меня больше всего в чемпионате России», — цитирует Марина «Матч ТВ».

Коста-риканский футболист перешёл в «Оренбург» 2 июля. В нынешнем сезоне Марин провёл 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 24-летний полузащитник известен по выступлениям за израильские «Хапоэль» и «Ашдод».

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Сычевой шутил про украденный гол Марина.