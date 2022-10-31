«Известия»: госпитализированного гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ

Стали известны подробности состояния здоровья 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, который в результате травмы был доставлен в одну из клиник Москвы.

Карпов подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как сообщал Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.

Анатолий Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что состояние Карпова стабильное.