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Товарищеский матч сборной России в Таджикистане могут посетить 20 тыс. человек

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Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал о реализации билетной программы на товарищеский матч со сборной России в Душанбе.
Товарищеский матч сборной России в Таджикистане могут посетить 20 тыс. человек
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что касается предстоящего матча, то стадион вмещает 20 тыс. зрителей. Если не отпугнёт погода — по прогнозам синоптиков, в день матча будет дождь и снег, — то будет аншлаг», — цитирует Салиева «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола. Болельщики уже спрашивают, где и когда могут приобрести билеты.

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана запланирован на 17 ноября в Душанбе.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Команда Валерия Карпина  17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее в Федерации футбола Таджикистана заявили, что сборная России должна сыграть сильнейшим составом.

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