Узнать больше

Леонова — об итогах Гран-при России в Сочи: Кондратюк на 100% заслужил победу

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Леонова — об итогах Гран-при России в Сочи: Кондратюк на 100% заслужил победу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Кондратюк на 100% заслужил эту победу, хотя вчера «валялись» все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент», — цитирует Леонову «Газета.Ru».

По её мнению, Кондратюк в конце своего выступления немного устал.

«Но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на 100% вкатана. Но он всё сделал круто. Это выглядело достойно», — добавила Леонова.

Фигурист завоевал золотую медаль этапа Гран-при в Сочи, получив от судей по сумме двух программ 279,00 балла. Второе место у Петра Гуменника, набравшего 236,63 балла. Третью строчку занял Андрей Анисимов с результатом 235,40 балла.

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить