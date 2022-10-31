Леонова — об итогах Гран-при России в Сочи: Кондратюк на 100% заслужил победу

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила выступление Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Кондратюк на 100% заслужил эту победу, хотя вчера «валялись» все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент», — цитирует Леонову «Газета.Ru».

По её мнению, Кондратюк в конце своего выступления немного устал.

«Но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на 100% вкатана. Но он всё сделал круто. Это выглядело достойно», — добавила Леонова.

Фигурист завоевал золотую медаль этапа Гран-при в Сочи, получив от судей по сумме двух программ 279,00 балла. Второе место у Петра Гуменника, набравшего 236,63 балла. Третью строчку занял Андрей Анисимов с результатом 235,40 балла.

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи.