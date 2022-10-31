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Биатлонистка Резцова пропустит предстоящий сезон из-за беременности

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Призёр Олимпиады по биатлону Кристина Резцова рассказала, почему не примет участия в соревнованиях сезона-2022/23.
Биатлонистка Резцова пропустит предстоящий сезон из-за беременности
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У нас будет второй ребёнок. Я беременна, уже сейчас пятый месяц. Не могу сказать, когда вернусь. Всё будет зависеть от того, как рожу и когда. Сразу же, как позволит здоровье», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Биатлонистка призналась, что сейчас старается проводить много времени с дочкой, поскольку из-за очень насыщенного сезона уделяла мало внимания семье.

«В том числе как жена для любимого мужчины. Теперь стараюсь больше времени посвящать им, семья — в первую очередь», — добавила спортсменка.

26-летняя Резцова завоевала серебро (эстафета 4х6 км) и бронзу (смешанная эстафета) Олимпиады 2022 года в Пекине. 

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер из Германии ждёт ребёнка.

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