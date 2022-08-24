Экс-первая ракетка мира Кербер станет мамой

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер из Германии ждёт ребёнка.

Она снялась с Открытого чемпионата США по теннису 2022 года в связи с беременностью, сообщает Bild.

Эту информацию подтвердила сама спортсменка.

«Я очень хотела сыграть на US Open, но в итоге решила, что двое против одного — это просто нечестно», — написала 34-летняя спортсменка в социальных сетях.

Кербер планирует взять паузу и не думает о завершении карьеры, чтобы принять участие в следующей Олимпиаде.

Ранее Анастасия Гасанова не смогла пробиться на Открытый чемпионат США по теннису.