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«Матч ТВ»: Гусев будет играть в тройке с Яшкиным в СКА

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Стало известно, в какой тройке будет играть в петербургском СКА олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев.
«Матч ТВ»: Гусев будет играть в тройке с Яшкиным в СКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Гусев будет играть в тройке с Дмитрием Яшкиным. Центрфорвардом с ними будет Михаил Воробьёв или Марат Хуснутдинов», — сообщает «Матч ТВ».

СКА с 46 очками лидирует в Западной конференции. На втором месте с 35 очками расположился московский ЦСКА.

Команда из Санкт-Петербурга в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет на своём льду «Сочи».

30-летний форвард в сезоне-2021/22 провёл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 35 (10+25) очков.

Ранее главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

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