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Женская сборная России по гандболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче

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Женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Белоруссии в товарищеском матче в Минске.
Женская сборная России по гандболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

Игра завершилась со счётом 35:26 в пользу россиянок.

Вторая встреча между командами пройдёт 1 ноября.

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее российская гандболистка словенского «Крима» Дарья Дмитриева рассказала, что ни разу не сталкивалась с оскорблениями после переезда в Европу.

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