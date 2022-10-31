Женская сборная России по гандболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче
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Игра завершилась со счётом 35:26 в пользу россиянок.
Вторая встреча между командами пройдёт 1 ноября.
Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее российская гандболистка словенского «Крима» Дарья Дмитриева рассказала, что ни разу не сталкивалась с оскорблениями после переезда в Европу.