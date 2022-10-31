Защитник «Зенита» Ловрен вошёл в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ в Катаре

Защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в расширенный состав сборной Хорватии для участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Об этом сообщается в Twitter Хорватского футбольного союза (HNS).

33-летний хорватский защитник выступает за «Зенит» с 2020 года. Он сыграл за петербургский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Хорватия сыграет в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соперничестве между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России по футболу.