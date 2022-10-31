«Шахтёр» намерен выручить за хавбека Мудрика не менее €100 млн
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«Достаточно ли €40 млн, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Даже за €50 млн. Мы оцениваем Мудрика выше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», который стоил €100 млн», — приводит слова Николини The Mirror.
21-летний Мудрик выступал за «Арсенал Киев», «Десну». С 2018 года хавбек выступает за «Шахтёр». Он провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 16 результативных передач.
Ранее гендиректор «Шахтёра» призвал отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 и отдать место Украине.