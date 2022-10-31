Тарпищев — об Итоговом турнире WTA: очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется. Свёнтек сейчас намного сильнее остальных играет. У Касаткиной на месте голова, она очень грамотно тактически играет. Чем медленней отскок — тем лучше Касаткиной», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что полька Ига Свёнтек играет разнообразно. По его словам, шанс у россиянки выйти из группы маленький.

Российская теннисистка сыграет в группе Трэйси Остин с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.

В группе Нэнси Ричи встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.