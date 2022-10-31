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Тарпищев — об Итоговом турнире WTA: очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.
Тарпищев — об Итоговом турнире WTA: очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется. Свёнтек сейчас намного сильнее остальных играет. У Касаткиной на месте голова, она очень грамотно тактически играет. Чем медленней отскок — тем лучше Касаткиной», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что полька Ига Свёнтек играет разнообразно. По его словам, шанс у россиянки выйти из группы маленький.

Российская теннисистка сыграет в группе Трэйси Остин с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.

В группе Нэнси Ричи встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

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