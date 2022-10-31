Ольховский считает, что выход Касаткиной в полуфинал на Итоговом турнире WTA будет успехом
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«Если исходить из результатов до турнира, то выступление в полуфинале уже будет успешным на этом турнире. То, что Даша попала на итоговый и останется в восьмеркё сильнейших, — это очень хорошее достижение», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что фаворитом итогового турнира является полька Ига Свёнтек.
Российская теннисистка сыграет в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.
В группе «Нэнси Ричи» встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.
Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).
Ранее Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA.