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Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.
Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA
  • AP

«Понятно, что все группы очень сильные. Я знала, что, в какую группу бы ни попала, меня бы ожидали большие матчи. Чтобы победить на таком турнире, надо выложиться по максимуму. Это будет весело», — приводит слова Касаткиной WTA Insider.

Российская теннисистка сыграет в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.

В группе «Нэнси Ричи» встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA.

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