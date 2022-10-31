Узнать больше

Губерниев: «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посте футбольного клуба «Химки».
Губерниев: «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение
  • РИА Новости

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Кубок Химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 15-м туре РПЛ «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Спартаку Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. 

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что ему печально смотреть на происходящее с подмосковным клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить