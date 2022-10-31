Губерниев: «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посте футбольного клуба «Химки».

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Кубок Химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 15-м туре РПЛ «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Спартаку Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что ему печально смотреть на происходящее с подмосковным клубом.