Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение
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«В сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я перестану это терпеть», — цитирует Ферстаппена RaceFans.
Нидерландец одержал победу на Гран-при Мексики, которая стала 14-й для него. Таким образом, он превзошёл достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля — по 13 побед.
Напомним, что Ферстаппен досрочно победил в чемпионате. Он дважды подряд стал победителем «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что Джордж Рассел стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики.