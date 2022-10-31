Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, почему решил бойкотировать британский телеканал Sky Sports.

«В сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я перестану это терпеть», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Нидерландец одержал победу на Гран-при Мексики, которая стала 14-й для него. Таким образом, он превзошёл достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля — по 13 побед.

Напомним, что Ферстаппен досрочно победил в чемпионате. Он дважды подряд стал победителем «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Джордж Рассел стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики.