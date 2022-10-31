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Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, почему решил бойкотировать британский телеканал Sky Sports.
Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение
  • AP
  • © Carlos Perez Gallardo/Pool

«В сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я перестану это терпеть», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Нидерландец одержал победу на Гран-при Мексики, которая стала 14-й для него. Таким образом, он превзошёл достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля — по 13 побед.

Напомним, что Ферстаппен досрочно победил в чемпионате. Он дважды подряд стал победителем «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Джордж Рассел стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики.

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