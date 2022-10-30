Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предположил, когда российская сборная и клубы будут допущены к участию в международных турнирах.

«Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские клубы и сборные от участия в турнирах под их эгидой.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 25 октября потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.

Ранее сообщалось, что министр спорта Олег Матыцин отреагировал на требование главы УАФ.











