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Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предположил, когда российская сборная и клубы будут допущены к участию в международных турнирах.
Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские клубы и сборные от участия в турнирах под их эгидой.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 25 октября потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.

Ранее сообщалось, что министр спорта Олег Матыцин отреагировал на требование главы УАФ.





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