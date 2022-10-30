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«Лацио» уступил «Салернитане» в матче Серии А

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«Лацио» на своём поле проиграл «Салернитане» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Лацио» уступил «Салернитане» в матче Серии А
  • AP
  • © Gregorio Borgia

Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Салернитаны» отличились Антонио Кандрева (51-я минута), Федерико Фасио (68-я) и Булайе Диа (76-я). У хозяев автором единственного забитого мяча стал Маттиа Дзакканьи (41-я).

«Лацио» имеет в своём активе 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Салернитана» с 16 очками располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в гостях нанёс поражение «Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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