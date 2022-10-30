Янчук: знал, что Медведев выиграет теннисный турнир в Вене

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

«Знал, что Медведев выиграет, — так и предсказывал… Без сенсаций — всё стало на свои места», — цитирует Янчука «Чемпионат».

По его словам, у Медведева есть характер, стабильность и надёжность, это помогает спортсмену обыгрывать соперников.

Российский теннисист в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Медведев выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Теннисисты разыграли в столице Австрии призовой фонд в размере €2,4 млн.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу на турнире в Вене.