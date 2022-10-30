Медведев — о матче с Шаповаловым: это одна из лучших побед

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

«Я очень счастлив… Это одна из лучших побед, когда ты знаешь, что твой противник лучше тебя, но ты пытаешься оставаться на вершине и делать всё, что в твоих силах», — цитирует Медведева ATP.

Также российский теннисист отметил, что ждёт оставшиеся турниры нынешнего года, чтобы показать хорошую игру.

Медведев в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Россиянин выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Теннисисты разыграли в Вене призовой фонд в размере €2,4 млн.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Медведева на турнире в Вене.