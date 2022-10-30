Узнать больше

Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Сочи в парном катании

Короткая ссылка
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Сочи в парном катании
  • РИА Новости

Дуэт из Санкт-Петербурга получил от судей по сумме двух программ 228,36 балла.

Серебряные награды выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (217,27). Бронзовые медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову (214,22).

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян завоевала золотую медаль второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить