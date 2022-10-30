Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Сочи в парном катании

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

Дуэт из Санкт-Петербурга получил от судей по сумме двух программ 228,36 балла.

Серебряные награды выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (217,27). Бронзовые медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову (214,22).

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян завоевала золотую медаль второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.