Галактионов — о судействе в матче с «Крыльями»: возникают вопросы по трактовкам

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов оценил работу судей в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Вопросы возникают по определённым трактовкам. Потому что есть семинары, на которых нам объясняются трактовки, и после них нам непонятны определённые действия на поле», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По его словам, в данный момент команда перестраивается, поэтому не всегда получается добиваться положительных результатов.

«Но нам нужны победы, без этого никак. Нам надо делать своё дело, нужно лучше выполнять тренерскую работу», — сказал Галактионов.

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу самарской команды.

У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов (32-я, пенальти), Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол (90+2). У «Крыльев Советов» мяч забил Гленн Бейл (90+9, пенальти).

Нижегородский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления Даниила Пенчикова (79-я) и Кирилла Гоцука (90+7).

Таким образом, «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Крылья Советов» — десятые (17).

Ранее «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ.