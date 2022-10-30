Винер высказалась об отсутствии россиянок в видео МОК о гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала ролик Международного олимпийского комитета (МОК), в который не включили россиянок.

«Послушайте, у нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это всё сторона одного и того же конца. Вот и всё», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

Видео, опубликованное МОК, повествует о развитии женской гимнастики с 1956 года. При этом в ролике отсутствуют советские и российские спортсменки.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Винер отреагировала на заявление президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, который выступил за допуск делегаций из России и Белоруссии на ближайший конгресс организации.