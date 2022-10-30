Силкин — о конфликте Гогниева и Глушакова: в «Химках» что-то нездоровое происходит

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал конфликт главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с полузащитником Денисом Глушаковым во время матча 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Поведение тренера — это проблема «Химок». В клубе что-то нездоровое происходит. Гогниев — южный человек. Они там все вспыльчивые. Его команда совсем не играет. У «Химок» плачевная ситуация», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру. Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26 очков) поднялось на третье.

Ранее сообщалось, что после скандала на матче с «Динамо» Глушаков сегодня сыграет в Медиалиге.





