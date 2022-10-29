«Динамо» посвятило матч с «Химками» золотой эпохе клуба
- РИА Новости
«50—60-е годы ХХ века — важнейший период для клуба. Победы в чемпионатах и завоевание кубков страны, триумф Михаила Якушина и успешное выступление бело-голубых на международной арене. И конечно, игровая карьера лучшего вратаря в истории футбола, обладателя «Золотого мяча» и настоящего динамовца Льва Ивановича Яшина!» — передаёт пресс-служба клуба.
Матч открыли внучка легендарного вратаря Наталья и заслуженный артист России Камиль Ларин.
Ранее Арсен Захарян заявил, что в настоящий момент не рассматривает переход в «Зенит».