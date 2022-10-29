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«Динамо» посвятило матч с «Химками» золотой эпохе клуба

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Пресс-служба «Динамо» сообщила, что матч 15-го тура чемпионата России с «Химками» посвящён золотой эпохе московского клуба.
«Динамо» посвятило матч с «Химками» золотой эпохе клуба
  • РИА Новости

«50—60-е годы ХХ века — важнейший период для клуба. Победы в чемпионатах и завоевание кубков страны, триумф Михаила Якушина и успешное выступление бело-голубых на международной арене. И конечно, игровая карьера лучшего вратаря в истории футбола, обладателя «Золотого мяча» и настоящего динамовца Льва Ивановича Яшина!» — передаёт пресс-служба клуба.

Матч открыли внучка легендарного вратаря Наталья и заслуженный артист России Камиль Ларин.

Ранее Арсен Захарян заявил, что в настоящий момент не рассматривает переход в «Зенит».

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