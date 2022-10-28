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Захарян: счастлив играть в «Динамо», переходить в «Зенит» сейчас не хочу

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заявил, что в настоящий момент не рассматривает переход в санкт-петербургский «Зенит».
Захарян: счастлив играть в «Динамо», переходить в «Зенит» сейчас не хочу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ушёл бы я в российский клуб сейчас? Счастлив играть с «Динамо». А так я хочу в «Челси» уехать. В «Зенит» сейчас не хочу!» — сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, в летнее трансферное окно «Динамо» и лондонский «Челси» достигли договорённости о переходе 19-летнего россиянина за €12,6 млн, но трансфер не состоялся из-за сложностей с переводом денег.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Захарян рассказал о переписке с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

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