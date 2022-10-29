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Бакаев назвал вылет «Рубина» из РПЛ самым тяжёлым моментом в карьере

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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев ответил, насколько сложно было прийти в себя после поражения в матче с «Уфой» в 30-м туре прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бакаев назвал вылет «Рубина» из РПЛ самым тяжёлым моментом в карьере
  • РИА Новости

«Было очень тяжело. Сильно переживал и долго не мог абстрагироваться от этого. Но такие моменты и делают тебя сильнее.

Ты осознаёшь всю ответственность. По-хорошему, с нами не должно было произойти такого. Но если случилось, необходимо смириться с этим и жить сегодняшним днём», — сказал Бакаев в интервью RT.

По словам полузащитника, это был самый тяжёлый момент в его карьере.

«Бывали травмы, выводившие меня из строя на несколько месяцев, но это поражение было самым тяжёлым. Мы подвели очень многих людей. Можно проиграть матч, взять верх в следующем — и всё нормально. Здесь же ты не просто уступил, ты вылетел из лиги. И осознавать это очень непросто. Особенно такому человеку, как мне, который не любит проигрывать. По сути, ты провалил весь сезон. Это больно», — сказал он.

Ранее полузащитник «Рубина» объяснил, почему не любит FIFA.

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