Бакаев назвал вылет «Рубина» из РПЛ самым тяжёлым моментом в карьере

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев ответил, насколько сложно было прийти в себя после поражения в матче с «Уфой» в 30-м туре прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было очень тяжело. Сильно переживал и долго не мог абстрагироваться от этого. Но такие моменты и делают тебя сильнее.

Ты осознаёшь всю ответственность. По-хорошему, с нами не должно было произойти такого. Но если случилось, необходимо смириться с этим и жить сегодняшним днём», — сказал Бакаев в интервью RT.

По словам полузащитника, это был самый тяжёлый момент в его карьере.

«Бывали травмы, выводившие меня из строя на несколько месяцев, но это поражение было самым тяжёлым. Мы подвели очень многих людей. Можно проиграть матч, взять верх в следующем — и всё нормально. Здесь же ты не просто уступил, ты вылетел из лиги. И осознавать это очень непросто. Особенно такому человеку, как мне, который не любит проигрывать. По сути, ты провалил весь сезон. Это больно», — сказал он.

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