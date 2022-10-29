Аллегри — о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: кое-кто там вообще не играл восемь лет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

«В жизни случаются такие вещи. Давайте не забывать, что кое-кто там вообще не играл восемь лет», — приводит слова Аллегри pianetamilan.it.

25 октября «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Таким образом, туринский клуб впервые за девять лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после вылета из Лиги чемпионов.