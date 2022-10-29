Владелец «Нетс» осудил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай осудил решение разыгрывающего команды Кайри Ирвинга продвигать антисемитские фильм и книгу в своих социальных сетях.

«Я разочарован тем, что Ирвинг поддерживает фильм, основанный на книге, полной антисемитской дезинформации. Я хочу поговорить с Кайри и убедиться, что он понимает: это пагубно для всех нас. Когда ты верующий человек, неправильно поощрять ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии», — написал Цай в Twitter.

30-летний спортсмен продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише».

В четверг, 27 октября, Ирвинг опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Картина, выпущенная в 2018 году, основана на одноимённой книге 2015 года.

Ранее сообщалось, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками.