Латыпов победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане

Биатлонист Эдуард Латыпов победил на всероссийских открытых соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане.

28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км в гонке свободным стилем за 23 минуты 18 секунд.

Второе место занял лыжник Илья Семиков (+4,7 секунды), третьим финишировал Андрей Мельниченко (+12,5).

В женской гонке на дистанции 5 км свободным стилем победила Евгения Крупинцкая с результатом 13 минут 48,9 секунды. Второй стала Ксения Шалыгина (+9,4), третьей — Ольга Жолудаева (+14,8).

Биатлонистка Лариса Куклина заняла пятое место (+19,1).

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 29 по 30 октября в Алдане, Республика Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов обратился к Союзу биатлонистов России с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.