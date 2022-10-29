Латыпов победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане
- РИА Новости
28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км в гонке свободным стилем за 23 минуты 18 секунд.
Второе место занял лыжник Илья Семиков (+4,7 секунды), третьим финишировал Андрей Мельниченко (+12,5).
В женской гонке на дистанции 5 км свободным стилем победила Евгения Крупинцкая с результатом 13 минут 48,9 секунды. Второй стала Ксения Шалыгина (+9,4), третьей — Ольга Жолудаева (+14,8).
Биатлонистка Лариса Куклина заняла пятое место (+19,1).
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 29 по 30 октября в Алдане, Республика Саха (Якутия).
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов обратился к Союзу биатлонистов России с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.