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Пилот Williams Сарджент может лишиться балла суперлицензии за участие в тренировке Гран-при Мексики

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Американский пилот Williams Логан Сарджент не смог проехать в первой практике Гран-при Мексики необходимые 100 км, чтобы получить балл суперлицензии за участие в тренировке.
Пилот Williams Сарджент может лишиться балла суперлицензии за участие в тренировке Гран-при Мексики
  • AP

По итогам тренировки 21-летний американец проехал 22 круга, что равносильно 94 688 км.

Таким образом, пилоту Williams не хватило двух кругов, чтобы преодолеть заветную отметку в 100 км.

Международная автомобильная федерация (ФИА) всё ещё может начислить Сардженту очки за эту тренировку, поскольку в ней были форс-мажорные обстоятельства: сессия дважды прерывалась красными флагами из-за технических проблем у бразильца Пьетро Фиттипальди из Haas и новозеландца Лиама Лоусона из Alpha Tauri.

Напомним, что Сарджент с 135 очками занимает третье место в личном зачёте пилотов «Формулы-2». Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Формуле-1», пилоту необходимо завершить сезон не ниже шестой строчки — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США 21 октября, ещё один балл он должен получить за выступление на тренировке в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Мексики «Формулы-1».

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