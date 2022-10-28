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УЕФА выплатил «Интеру» €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена на Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил итальянскому «Интеру» €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на Евро-2020.
УЕФА выплатил «Интеру» €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена на Евро-2020
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на финансовый отчёт «Интера», итальянский клуб получил от УЕФА €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена во время матча со сборной Финляндии на Евро-2020.

Напомним, что Эриксену был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным приспособлением.

Ранее президент «Интера» Стивен Чжан опроверг информацию о возможной продаже клуба в ближайшее время.

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