УЕФА выплатил «Интеру» €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена на Евро-2020
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Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на финансовый отчёт «Интера», итальянский клуб получил от УЕФА €3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена во время матча со сборной Финляндии на Евро-2020.
Напомним, что Эриксену был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным приспособлением.
Ранее президент «Интера» Стивен Чжан опроверг информацию о возможной продаже клуба в ближайшее время.