Президент «Интера» опроверг слухи о продаже клуба в ближайшее время
«Клуб не продаётся. Мы не ведём переговоры с какими-либо новыми потенциальными инвесторами», — цитирует Чжана Sky Italia.
Напомним, что 27 октября «Интер» дома одержал победу над «Викторией Пльзень» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0.
«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулём набранных очков.
Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы над «Викторией Пльзень» в ЛЧ.