Президент «Интера» опроверг слухи о продаже клуба в ближайшее время

Президент «Интера» Стивен Чжан опроверг информацию о возможной продаже клуба в ближайшее время.

«Клуб не продаётся. Мы не ведём переговоры с какими-либо новыми потенциальными инвесторами», — цитирует Чжана Sky Italia.

Напомним, что 27 октября «Интер» дома одержал победу над «Викторией Пльзень» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0.

«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулём набранных очков.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы над «Викторией Пльзень» в ЛЧ.