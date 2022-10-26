Индзаги: чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, нам требовалось совершить подвиг — и мы его совершили

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы над «Викторией Пльзень» в матче пятого тура Лиги чемпионов.

«Мы попали в труднейшую группу, но были готовы к борьбе на таком уровне. Нам удалось превзойти все ожидания, игроки заслужили аплодисменты. Для достижения этой цели нам требовалось совершить подвиг — и мы его совершили», — цитирует Индзаги Football Italia.

По его словам, «Интер» становился сильнее с каждой игрой, а после двухматчевого противостояния с «Барселоной» футболисты обрели уверенность.

Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Интера».

В составе хозяев мячи забили Генрих Мхитарян (35-я минута), Эдин Джеко (42-я и 66-я) и Ромелу Лукаку (87-я).

«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулём набранных очков.

Ранее испанский журналист Пако Муньоз прокомментировал новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.