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В Испании не считают трагедией вылет «Барселоны» из ЛЧ

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Испанский журналист Пако Муньоз прокомментировал новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.
В Испании не считают трагедией вылет «Барселоны» из ЛЧ
  • Gettyimages.ru

«Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после группового этапа — не трагедия. Каталонский клуб будет играть в Лиге Европы и постарается выиграть турнир», — сказал Муньоз «Спорт-Экспрессу».

В среду, 26 октября, «Интер» разгромил «Викторию Пльзень» со счётом 4:0 и лишил сине-гранатовых шансов на участие в плей-офф ЛЧ. «Барселона» отстаёт от «Интера» на шесть очков. У испанской команды остаётся возможность сравняться с итальянским клубом по числу очков, но тогда они окажутся ниже из-за результатов в очных встречах.

Поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» выход в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы после группового этапа. Испанский клуб дошёл до четвертьфинала, в котором уступил немецкому «Айнтрахту».

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф ЛЧ во второй раз подряд.

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