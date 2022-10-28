Это'О: Анри не был на моём уровне

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О считает, что был сильнее своего партнёра по каталонскому клубу Тьерри Анри.

«Он не был на моём уровне. Счастье или невезение, которое мне выпало, заключается в том, что я не играл за сборную Франции. Те, кто играл, имели плюс 70%», — цитирует Это'О Foot Mercato.

За свою профессиональную карьеру Анри забил 360 мячей и отдал 177 результативных передач в 793 матчах. В составе сборной Франции футболист в 1998 году выиграл чемпионат мира.

Это'О за свою карьеру провёл 724 матча, в которых отличился 362 раза и отдал 117 результативных передач. В составе сборной Камеруна он дважды становился чемпионом Африки.

Ранее Анри поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).