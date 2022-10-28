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Это'О: Анри не был на моём уровне

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Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О считает, что был сильнее своего партнёра по каталонскому клубу Тьерри Анри.
Это'О: Анри не был на моём уровне
  • Gettyimages.ru

«Он не был на моём уровне. Счастье или невезение, которое мне выпало, заключается в том, что я не играл за сборную Франции. Те, кто играл, имели плюс 70%», — цитирует Это'О Foot Mercato.

За свою профессиональную карьеру Анри забил 360 мячей и отдал 177 результативных передач в 793 матчах. В составе сборной Франции футболист в 1998 году выиграл чемпионат мира.

Это'О за свою карьеру провёл 724 матча, в которых отличился 362 раза и отдал 117 результативных передач. В составе сборной Камеруна он дважды становился чемпионом Африки.

Ранее Анри поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

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