Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации… С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

По его словам, Черчесов является хорошим российским тренером, который каждый год подтверждает свою высокую квалификацию.

Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил работу Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».