Петржела: «Зенит» бы обыграл «Ференцварош» Черчесова с закрытыми глазами

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Хотя сейчас российские клубы отстранены от еврокубков, я уверен, что в очном матче «Зенит» бы обыграл «Ференцварош» Черчесова с закрытыми глазами. Индивидуально игроки «Зенита» намного сильнее венгров», — цитирует Петржелу Sport24.

По его мнению, после провала на чемпионате Европы по футболу 2020 года со сборной России многие списали Черчесова со счетов.

«Он прошёл сложный путь, но Станислав доказал, что является сильным футбольным тренером. Лига Европы — сложный с точки зрения конкуренции турнир, поэтому успех там всегда имеет большое значение», — добавил Петржела.

Венгерский клуб сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

«Ференцварош» вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.

Ранее Черчесов заявил, что Александр Головин доставил неприятности «Ференцварошу».





























