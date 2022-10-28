Узнать больше

Плющенко заявил, что затеял конфликт с Ягудиным для привлечения интереса к шоу

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал инициатора конфликта с победителем Игр Алексеем Ягудиным.
Плющенко заявил, что затеял конфликт с Ягудиным для привлечения интереса к шоу
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Придумал я. Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», — цитирует Плющенко РИА Новости.

По его словам, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж.

«Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели», — пояснил Плющенко.

Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в новом сезоне планирует провести турнира шоу-программам с участие Плющенко и Ягудина.

Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

Ранее Ягудин прокомментировал свой конфликт с Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить