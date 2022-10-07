Ягудин прокомментировал свой конфликт с Плющенко

Российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал свой конфликт с Евгением Плющенко.

«Плющенко произнёс фразу, что я не умею кататься. Мне стало обидно… Хотя, ладно, не очень обидно. Два вопроса — две дискуссии. Ничего не происходит, всё хорошо», — приводит слова Ягудина Sport24.

Фигурист отметил, что Плющенко является гениальным спортсменом.

«Я всегда говорил, посмотрите на заслуги этого человека — они говорят сами за себя. Скажу так: это гениальный спортсмен», — сказал он.

Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.

Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.