Ягудин прокомментировал свой конфликт с Плющенко
- РИА Новости
«Плющенко произнёс фразу, что я не умею кататься. Мне стало обидно… Хотя, ладно, не очень обидно. Два вопроса — две дискуссии. Ничего не происходит, всё хорошо», — приводит слова Ягудина Sport24.
Фигурист отметил, что Плющенко является гениальным спортсменом.
«Я всегда говорил, посмотрите на заслуги этого человека — они говорят сами за себя. Скажу так: это гениальный спортсмен», — сказал он.
Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.
Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.