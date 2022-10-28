Стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»
- AP
- © Philippos Christou
Болельщица киевского клуба развернула самодельный антироссийский плакат на английском языке. После этого к ней подошли стюарды стадиона в Ларнаке, отобрали баннер и порвали его.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.
Встреча проходила в четверг, 27 октября, и завершилась со счётом 3:3. После этой игры «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубков.
Напомним, что согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах европейских кубков запрещены публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.
Ранее «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в Лиге Европы.