Стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

Стюарды стадиона АЕКа из Ларнаки (Кипр) отобрали у болельщицы киевского «Динамо» баннер антироссийского содержания во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Болельщица киевского клуба развернула самодельный антироссийский плакат на английском языке. После этого к ней подошли стюарды стадиона в Ларнаке, отобрали баннер и порвали его.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Встреча проходила в четверг, 27 октября, и завершилась со счётом 3:3. После этой игры «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубков.

Напомним, что согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах европейских кубков запрещены публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Ранее «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в Лиге Европы.