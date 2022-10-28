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Стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

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Стюарды стадиона АЕКа из Ларнаки (Кипр) отобрали у болельщицы киевского «Динамо» баннер антироссийского содержания во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»
  • AP
  • © Philippos Christou

Болельщица киевского клуба развернула самодельный антироссийский плакат на английском языке. После этого к ней подошли стюарды стадиона в Ларнаке, отобрали баннер и порвали его.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Встреча проходила в четверг, 27 октября, и завершилась со счётом 3:3. После этой игры «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубков.

Напомним, что согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах европейских кубков запрещены публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Ранее «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в Лиге Европы.

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