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Климов: слышал, в группе Москвиной работают над четверными элементами

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Серебряный призёр Олимпиады Фёдор Климов высказался в пользу изучения элементов ультра-си в парном катании.
Климов: слышал, в группе Москвиной работают над четверными элементами
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Пришло время перемен — нужно хотя бы не сильно, но увеличить стоимость элементов, чтобы спортсмены видели смысл в изучении чего‑то более сложного», — цитирует Климова «Матч ТВ».

Он добавил, что в группе Тамары Москвиной уже изучают элементы ультра-си. 

«Они идут в этом направлении, и это очень здорово, на мой взгляд. Надеюсь, это впоследствии даст толчок к развитию», — добавил фигурист.

В группе Тамары Николаевны тренируются чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Москвина прокомментировала готовность Бойковой и Козловского к Гран-при в Сочи.

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